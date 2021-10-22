«Дикси» в Москве закрыли за нарушение антиковидных мер

В магазинах «Дикси» на юго-западе Москвы не соблюдался масочный режим, не измерялась температура у покупателей, не проводилась регулярная дезинфекция, а также обнаружено плохое состояние помещений. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, проверка выполнения мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19, была проведена в магазинах «Дикси» 19 октября. С нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности работали торговые точки на улице Островитянова, д. 18 и на Зюзинской улице, д. 3.

«На входе не проводилась термометрия посетителей, не осуществлялся контроль наличия у посетителей масок, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались; работники организации осуществляли должностные обязанности со спущенной маской; не осуществлялся контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений, контактных поверхностей; санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений неудовлетворительное», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отметил, что сегодня в 10.30 мск опечатан «Дикси» на улице Островитянова, а в 12.40 мск на улице Зюзинская.

Согласно части 2 ст. 6.3 КоАП РФ, магазинам грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.