Блогерам предложили пропагандировать вакцинацию

«Я бы конечно поддержал идею [участия блогеров-миллионников в пропаганде вакцинации от COVID-19]. Главное, чтобы она основывалась на научных данных и призывала людей прививаться. Я всегда выступал за пропаганду вакцинации, за объяснение, а не за жесткие меры, надо показывать на своем примере. У блогеров действительно очень большая аудитория, в основном это молодежь, у них авторитет у поклонников», — пояснил Леонов.