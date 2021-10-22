Блогерам предложили пропагандировать вакцинацию

Депутат Госдумы Сергей Леонов выступил за идею участия блогеров-миллионников в популяризации вакцинации от COVID-19. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.RU.
По словам политика, пропаганда прививок должна опираться на медданные и проверенную информацию ученых, Роспотребнадзора и Минздрава РФ.
«Я бы конечно поддержал идею [участия блогеров-миллионников в пропаганде вакцинации от COVID-19]. Главное, чтобы она основывалась на научных данных и призывала людей прививаться. Я всегда выступал за пропаганду вакцинации, за объяснение, а не за жесткие меры, надо показывать на своем примере. У блогеров действительно очень большая аудитория, в основном это молодежь, у них авторитет у поклонников», — пояснил Леонов.
Политик также подчеркнул, что блогеры могли бы проводить эфиры со специалистами и врачами на тему прививок от COVID-19, делиться с подписчиками личным опытом вакцинации. По мнению Леонова, таким способом можно «перебивать» фейковую информацию как о самих препаратах, так и о кампании по вакцинации.
«Привитые от COVID-19 действительно могут заразиться, но в этом случае заболевание, как правило, проходит в легкой форме, нежели если они не получили препарат. Людей путают, вводят в заблуждение рассказами о последствиях вакцинации», — обратил внимание политик.
В свою очередь депутат ГД Татьяна Буцкая также поддержала эту мысль и сказала, что «голос тех звезд и блогеров, кто за вакцинацию, должен быть услышан».
«Ежедневно в России рождается около пять тысяч человек и умирает пять с половиной тысяч, из которых тысяча от COVID-19! Об этом обязательно должен говорить каждый ответственный гражданин с большой аудиторией. Сейчас, к сожалению, слышен голос только антипрививочников», — подчеркнула Буцкая.