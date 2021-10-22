За сутки в России умерли 1064 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1036 пациентов. Общее число летальных исходов — 228 453.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова выразила мнение, что высокая смертность от новой коронавирусной инфекции в России в основном обусловлена поздним обращением пациентов за медицинской помощью и несвоевременным началом терапии.