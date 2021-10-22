Родилась в СССР: украинка погибла от руки Алека Болдуина

Алек Болдуин случайно застрелил на съемках кинооператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает РИА Новости.

1/10 Алек Болдуин случайно застрелил на съемках кинооператора Галину Хатчинс. Фото: Reuters\Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 ЧП произошло на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Фото: Instagram 3/10 Режиссер фильма получил ранение в ключицу, 42-летняя Хатчинс была тяжело ранена, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Медикам не удалось спасти ей жизнь. Фото: Instagram 4/10 Галина Хатчинс родилась на Украине. В детстве девушка росла на советской военной базе в районе полярного круга, в окружении оленей и атомных подводных лодок. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Хатчинс закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего работала с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь. Фото: Instagram 6/10 В 2019 году она была признана одной из восходящих звезд американского кинематографа. Фото: Instagram 7/10 В своем аккаунте в Instagram кинооператор называла себя "неутомимым мечтателем". Девушка работала над такими фильмами, как "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020). Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Ранее сообщалось, что выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, сделал актер Алек Болдуин. Фото: Instagram 9/10 Кроме исполнения главной роли Алек Болдуин также является продюсером фильма "Ржавчина". Фото: Instagram 10/10 Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внук-подросток обвиняется в случайном убийстве. После этого все члены семьи отправляются в бега. Фото: Instagram

ЧП произошло на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма получил ранение в ключицу, 42-летняя Хатчинс была тяжело ранена, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Медикам не удалось спасти ей жизнь.

Галина Хатчинс родилась на Украине. В детстве девушка росла на советской военной базе в районе полярного круга, в окружении оленей и атомных подводных лодок.

Хатчинс закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего работала с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь. В 2019 году она была признана одной из восходящих звезд американского кинематографа. В своем аккаунте в Instagram кинооператор называла себя "неутомимым мечтателем". Девушка работала над такими фильмами, как "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).