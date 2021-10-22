Родилась в СССР: украинка погибла от руки Алека Болдуина

Алек Болдуин случайно застрелил на съемках кинооператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает РИА Новости.
ЧП произошло на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма получил ранение в ключицу, 42-летняя Хатчинс была тяжело ранена, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Медикам не удалось спасти ей жизнь.
Галина Хатчинс родилась на Украине. В детстве девушка росла на советской военной базе в районе полярного круга, в окружении оленей и атомных подводных лодок.
Хатчинс закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего работала с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь. В 2019 году она была признана одной из восходящих звезд американского кинематографа. В своем аккаунте в Instagram кинооператор называла себя "неутомимым мечтателем". Девушка работала над такими фильмами, как "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
Ранее сообщалось, что выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, сделал актер Алек Болдуин. Кроме исполнения главной роли Алек Болдуин также является продюсером фильма "Ржавчина". Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внук-подросток обвиняется в случайном убийстве. После этого все члены семьи отправляются в бега.