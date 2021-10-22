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Родилась в СССР: украинка погибла от руки Алека Болдуина

Александр Котлеткин
27 минут назад

Алек Болдуин случайно застрелил на съемках кинооператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает РИА Новости.

Алек Болдуин случайно застрелил на съемках кинооператора Галину Хатчинс.
1/10 Алек Болдуин случайно застрелил на съемках кинооператора Галину Хатчинс.
Фото: Reuters\Instagram
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ЧП произошло на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.
2/10 ЧП произошло на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.
Фото: Instagram
Режиссер фильма получил ранение в ключицу, 42-летняя Хатчинс была тяжело ранена, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Медикам не удалось спасти ей жизнь.
3/10 Режиссер фильма получил ранение в ключицу, 42-летняя Хатчинс была тяжело ранена, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Медикам не удалось спасти ей жизнь.
Фото: Instagram
Галина Хатчинс родилась на Украине. В детстве девушка росла на советской военной базе в районе полярного круга, в окружении оленей и атомных подводных лодок.
4/10 Галина Хатчинс родилась на Украине. В детстве девушка росла на советской военной базе в районе полярного круга, в окружении оленей и атомных подводных лодок.
Фото: Instagram
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Хатчинс закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего работала с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь.
5/10 Хатчинс закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего работала с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь.
Фото: Instagram
В 2019 году она была признана одной из восходящих звезд американского кинематографа.
6/10 В 2019 году она была признана одной из восходящих звезд американского кинематографа.
Фото: Instagram
В своем аккаунте в Instagram кинооператор называла себя "неутомимым мечтателем". Девушка работала над такими фильмами, как "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
7/10 В своем аккаунте в Instagram кинооператор называла себя "неутомимым мечтателем". Девушка работала над такими фильмами, как "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).
Фото: Instagram
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Ранее сообщалось, что выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, сделал актер Алек Болдуин.
8/10 Ранее сообщалось, что выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, сделал актер Алек Болдуин.
Фото: Instagram
Кроме исполнения главной роли Алек Болдуин также является продюсером фильма "Ржавчина".
9/10 Кроме исполнения главной роли Алек Болдуин также является продюсером фильма "Ржавчина".
Фото: Instagram
Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внук-подросток обвиняется в случайном убийстве. После этого все члены семьи отправляются в бега.
10/10 Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внук-подросток обвиняется в случайном убийстве. После этого все члены семьи отправляются в бега.
Фото: Instagram

ЧП произошло на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма получил ранение в ключицу, 42-летняя Хатчинс была тяжело ранена, ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Медикам не удалось спасти ей жизнь.

Галина Хатчинс родилась на Украине. В детстве девушка росла на советской военной базе в районе полярного круга, в окружении оленей и атомных подводных лодок.

Хатчинс закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего работала с британскими кинодокументалистами как журналист-расследователь. В 2019 году она была признана одной из восходящих звезд американского кинематографа. В своем аккаунте в Instagram кинооператор называла себя "неутомимым мечтателем". Девушка работала над такими фильмами, как "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

Ранее сообщалось, что выстрел из пистолета, в результате которого на съемочной площадке в штате Нью-Мексико погибла женщина-оператор, сделал актер Алек Болдуин. Кроме исполнения главной роли Алек Болдуин также является продюсером фильма "Ржавчина". Он играет известного преступника Харланда Раста, который узнает, что его внук-подросток обвиняется в случайном убийстве. После этого все члены семьи отправляются в бега.

Общество,Фото,Алек Болдуин,
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