Вузы могут перейти на удаленку в нерабочие дни

Вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Минобрнауки в пятницу со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний", - приводятся в сообщении слова Фалькова.
Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах РФ обостряется и лучшим средством защиты от ковида является вакцинация.
Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.