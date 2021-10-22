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Фальков заявил, что вузы вправе перейти на удаленку в период нерабочих дней

ТАССиещё 9
2 часа назад

Вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Минобрнауки в пятницу со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

Вузы могут перейти на удаленку в нерабочие дни
Фото: ТАССТАСС

"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний", - приводятся в сообщении слова Фалькова.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах РФ обостряется и лучшим средством защиты от ковида является вакцинация.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно.

Общество,Валерий Фальков,Владимир Путин,Минобрнауки,
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