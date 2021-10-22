«Идет война»: Проценко обратился к недовольным нерабочими днями

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко раскритиковал людей, недовольных антикоронавирусными мерами: он заявил, что в «красных зонах» больниц идет «настоящая война», и нерабочая неделя поможет одержать в ней победу. Об этом он написал в Telegram.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. Рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку.

Проценко отметил, что после объявления о нерабочих днях многие начали планировать отдых и были недовольны, узнав, что «работать ничего развлекательного не будет».

«Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места. Врачи пашут как двужильные», - подчеркнул медик.

По мнению Проценко, без нерабочих дней обойтись нельзя. Альтернативой им может стать только массовая вакцинация.