В поликлинике Петербурга проводили фиктивную вакцинацию

В поликлинике на улице Льва Толстого в Санкт-Петербурге медработники организовали фиктивную вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

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«В организации аферы подозревается 5 сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники уничтожали неиспользованный препарат и после этого заполняли все необходимые документы. При этом сведения о вакцинации отражались в электронном сервисе «Госуслуги».

Против сотрудников медучреждения, подозреваемых в организации преступной схемы, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники фиктивной вакцинации.

Это не первый подобный случай в Санкт-Петербурге. В июле полицейские обнаружили схему фиктивной вакцинации. По данным правоохранителей, в ней участвовали 31-летняя врач и сожительница ранее задержанного за мошенничество мужчины.