Световое шоу на открытии библиотеки Маяковского в Петербурге сняли на видео

Обновленную библиотеку имени Владимира Маяковского открыли в Санкт-Петербурге грандиозным световым шоу. Видео появилось в telegram-канале «1703».

На кадрах, снятых очевидцами на берегу Фонтанки можно увидеть, как на фасаде обновленного здания библиотеки показали основные этапы развития книжного дела.

Стоит отметить, что здание библиотеки им. В.В. Маяковского на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге реставрировали три года.