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Иммунолог заявил о необходимости привить 80% россиян

Вероника Полынина
25 минут назад

Для достижения коллективного иммунитета теперь необходимо привить 80% населения, а не 60%, как считалось ранее. Об этом заявила «Московскому комсомольцу» иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина.

Иммунолог заявил о необходимости привить 80% россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам иммунолога, штамм «дельта» оказался более быстрым и заразным и вытеснил все остальные. Уровень коллективного иммунитета в 60%, о котором говорилось ранее, был вычислен на основе наблюдений за уханьским штаммом, при котором один больной заражал в среднем 2,5 человека.

«К слову, 60% мы до сих пор так и не достигли. А Израиль достиг, и там снижались заболеваемость и смертность, но когда появился штамм «дельта», то оказалось, что один заболевший заражает порядка пяти человек, что требует уже 80% иммунного населения», - пояснила Анна Топтыгина.

Она отметила, что в России привито меньше 50% взрослого населения. Даже с 10 млн переболевших уровень в 60% взрослого населения не достигается. Кроме того, новый штамм заражает детей и подростков, для которых нет вакцины, что также говорит о необходимости повышать процент вакцинированного населения за счет взрослых.

По словам иммунолога, Россия уже обогнала Бразилию по уровню смертности от COVID-19, во многом это связано с низкими темпами вакцинации.

«К сожалению, вакцинация тоже не панацея, нет ни одной вакцины в мире, которая давала бы 100-процентную защиту. Но факты свидетельствуют: прививка всегда облегчает течение и дает коллективный иммунитет», - заключила Топтыгина.

Общество,Московский комсомолец,
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