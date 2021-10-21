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В ВОЗ назвали условие для продолжения оценки «Спутника V»

Вероника Полынина
41 минуту назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова к продолжению процесса предварительной оценки вакцины «Спутник V» и ждет получения полных данных для анализа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В ВОЗ назвали условие для продолжения оценки «Спутника V»
Фото: ТАССТАСС

«Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки», - заявили в пресс-службе.

Экспорт российских вакцин превысил $700 млн

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в твиттер-аккаунте «Спутника V» сообщил о вступлении процесса предварительной оценки препарата в финальную стадию. В РФПИ также сообщили, что в ближайшее время Россию посетит группа инспекторов ВОЗ, чтобы провести необходимые инспекции и оформить документы.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд рассчитывает на одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения в ближайшие пару месяцев.

Общество,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,
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