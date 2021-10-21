Онищенко предостерег россиян от отдыха в Крыму

Бывший главный санитарный врач России, академик Геннадий Онищенко обратился к россиянам с призывом отказаться от путешествий и поездок на курорты во время нерабочих дней. Об этом он заявил в интервью «Газете.ру», отметив, что после введения нерабочей недели многие начали активно бронировать номера в Крыму.
«После новостей о нерабочей неделе все кинулись покупать билеты в Крым. Этого делать не надо. Перелет почти три часа, в самолетах по меньшей мере половина людей снимают маски, хотя часть авиакомпаний их выдают на входе, требуют не снимать. Это правильно, но не все это соблюдают, что уже в полете повышает риск заражения коронавирусом», — пояснил Онищенко.
Доктор также подчеркнул, что немалый шанс заразиться коронавирусной инфекцией есть и на самих курортах. Он выразил надежду, что власти Крыма примут решение закрыть многие туристические объекты.
Онищенко рекомендовал гражданам оставаться дома или уехать за город, учитывая, что, согласно прогнозам, погода на нерабочей неделе должна быть благоприятной. Он отметил, что лечение после отдыха на юге выйдет дороже.
«Правительство идет на большие траты, останавливает экономику не для того, чтобы получить больше сраженных коронавирусом больных», – подытожил академик.