Онищенко предостерег россиян от отдыха в Крыму

«После новостей о нерабочей неделе все кинулись покупать билеты в Крым. Этого делать не надо. Перелет почти три часа, в самолетах по меньшей мере половина людей снимают маски, хотя часть авиакомпаний их выдают на входе, требуют не снимать. Это правильно, но не все это соблюдают, что уже в полете повышает риск заражения коронавирусом», — пояснил Онищенко.