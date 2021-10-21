Россиян начали массово увольнять

За второй квартал 2021 года крупные и средние российские компании покинули 2,66 млн работников – рекордное количество для данного периода как минимум с 2013 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенного на основании данных Росстата.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что частично «волна увольнений» была компенсирована интенсивным наймом. В марте этого года на новую работу были приняты 2,35 млн человек, что также является максимальным показателем относительно сопоставимого периода. Годовой рост «карантинного» второго квартала 2020-го составил 53%. Согласно данным, в показателях учитывались только случаи официального трудоустройства, цифры малого бизнеса и неформального сектора отражены не были.