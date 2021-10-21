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Россиян начали массово увольнять

Елена Прошина
30 минут назад

За второй квартал 2021 года крупные и средние российские компании покинули 2,66 млн работников – рекордное количество для данного периода как минимум с 2013 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенного на основании данных Росстата.

Россиян начали массово увольнять
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что частично «волна увольнений» была компенсирована интенсивным наймом. В марте этого года на новую работу были приняты 2,35 млн человек, что также является максимальным показателем относительно сопоставимого периода. Годовой рост «карантинного» второго квартала 2020-го составил 53%. Согласно данным, в показателях учитывались только случаи официального трудоустройства, цифры малого бизнеса и неформального сектора отражены не были.

При этом, число уволившихся с работы сотрудников превысило число нанятых в 74 регионах России: самый серьезный дисбаланс был замечен в Ивановской области (на 44% больше увольнений, чем трудоустройств), подобным образом складывается ситуация в Ульяновской области, Чувашии, Новгородской и Кировской областях. В Москве и Чечне показатели увольнений и приемов на работу сравнялись, а в девяти субъектах принятых на работу оказалось больше.

Общество,Росстат,Lenta.ru,
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