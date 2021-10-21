Эксперт объяснил, где дети заболевают ковидом

Наиболее часто дети заражаются коронавирусом от родителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Преимущественно, дети заболевают в семейных очагах, получают вирус от родителей. Поэтому вновь хочу подчеркнуть важность вакцинации взрослых", — заявил врач.

Он напомнил, что для школ и дошкольных учреждений созданы четкие алгоритмы профилактических мероприятий. Речь идет о разведении потоков, перемен и приема пищи в разное время, проветривание классов, обязательное ношение масок учителями, измерение температуры у детей.

Данные меры разобщения, а также проведение экспресс-тестирования ведут к уменьшению рисков заражения до минимального, считает Горелов.

Ранее сообщалось, что появились случаи госпитализации детей в реанимационные отделения больниц после заражения коронавирусом. Об этом представителям СМИ рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Отвечая на вопрос относительно того, какие могут быть противопоказания для иммунизации детей, профессор отметил, что обсуждать эту тему можно будет только после заключения Минздрава.