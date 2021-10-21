Эксперт объяснил, где дети заболевают ковидом

Наиболее часто дети заражаются коронавирусом от родителей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Преимущественно, дети заболевают в семейных очагах, получают вирус от родителей. Поэтому вновь хочу подчеркнуть важность вакцинации взрослых", — заявил врач.
Он напомнил, что для школ и дошкольных учреждений созданы четкие алгоритмы профилактических мероприятий. Речь идет о разведении потоков, перемен и приема пищи в разное время, проветривание классов, обязательное ношение масок учителями, измерение температуры у детей.
Данные меры разобщения, а также проведение экспресс-тестирования ведут к уменьшению рисков заражения до минимального, считает Горелов.
Ранее сообщалось, что появились случаи госпитализации детей в реанимационные отделения больниц после заражения коронавирусом. Об этом представителям СМИ рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Отвечая на вопрос относительно того, какие могут быть противопоказания для иммунизации детей, профессор отметил, что обсуждать эту тему можно будет только после заключения Минздрава.
Также ранее появилась информация, что в Минпросвещения планируют ввести каникулы в школах РФ с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал ведомства.