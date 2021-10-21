Отца Началовой госпитализировали с коронавирусом

Отца Юлии Началовой, композитора Виктора Началова доставили в московскую больницу с COVID-19. Медики оценивают состояние 64-летнего мужчины как среднетяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Симптомы заболевания появились у Началова несколько дней назад – композитор страдал от высокой температуры, кашля и слабости. После получения положительного ПЦР-теста его доставили в медицинское учреждение с сатурацией в 94%.

Виктор Началов известен как композитор и аранжировщик, а также продюсер собственной дочери – Юлии Началовой. Женщина скончалась в 2019 году на 39-ом году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности. В течение восьми лет певица боролась с подагрой и системной красной волчанкой, а в последний год до смерти – еще и с сахарным диабетом второго типа.

При госпитализации врачи обнаружили у Началовой гангрену ноги, которая развилась после незначительной травмы и самостоятельного применения лидокаина.