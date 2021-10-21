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Отца Началовой госпитализировали с коронавирусом

Елена Прошина
38 минут назад

Отца Юлии Началовой, композитора Виктора Началова доставили в московскую больницу с COVID-19. Медики оценивают состояние 64-летнего мужчины как среднетяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

Отца Началовой госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Симптомы заболевания появились у Началова несколько дней назад – композитор страдал от высокой температуры, кашля и слабости. После получения положительного ПЦР-теста его доставили в медицинское учреждение с сатурацией в 94%.

Виктор Началов известен как композитор и аранжировщик, а также продюсер собственной дочери – Юлии Началовой. Женщина скончалась в 2019 году на 39-ом году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности. В течение восьми лет певица боролась с подагрой и системной красной волчанкой, а в последний год до смерти – еще и с сахарным диабетом второго типа.

При госпитализации врачи обнаружили у Началовой гангрену ноги, которая развилась после незначительной травмы и самостоятельного применения лидокаина.

Напомним, что 20 октября стало известно о госпитализации актера Сергея Безрукова с коронавирусом. Артист признался, его подвел иммунитет из-за сильных нагрузок и стресса, а лечь в больницу он решил, чтобы изолироваться от близких.

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