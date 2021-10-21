В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+23° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 83.49
Войти в почту

Отца Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом в Москве

Мослентаиещё 1
1 час назад

Отца певицы Юлии Началовой, умершей в марте 2019 года, госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Отца Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

64-летний композитор и аранжировщик Виктор Началов продюсировал свою дочь. Два года назад артистка скончалась в возрасте 38 лет.

Несколько дней назад у мужчины поднялась температура, появились слабость и кашель. ПЦР-тест Началова показал положительный результат.

Пациента доставили в больницу с сатурацией легких 94 процента. Врачи оценивают состояние Началова как среднетяжелое.

Ранее с коронавирусом госпитализировали актера театра и кино Сергея Безрукова. Он рассказал, что переносит болезнь легко, и добавил, что «все под контролем».

«Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», — написал Безруков в соцсетях.

Общество,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители