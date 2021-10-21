Отца Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом

Отца певицы Юлии Началовой, умершей в марте 2019 года, госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

64-летний композитор и аранжировщик Виктор Началов продюсировал свою дочь. Два года назад артистка скончалась в возрасте 38 лет.

Несколько дней назад у мужчины поднялась температура, появились слабость и кашель. ПЦР-тест Началова показал положительный результат.

Пациента доставили в больницу с сатурацией легких 94 процента. Врачи оценивают состояние Началова как среднетяжелое.

Ранее с коронавирусом госпитализировали актера театра и кино Сергея Безрукова. Он рассказал, что переносит болезнь легко, и добавил, что «все под контролем».