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Чиновник призвал россиян перестать быть тупыми и мрачными

Елена Прошина
1 час назад

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов обратился к жителям Ставропольского края с просьбой перестать быть «тупыми и мрачными» и вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Чиновник призвал россиян перестать быть тупыми
Фото: ТАССТАСС

«Я обращаюсь к тем, кто не сделал прививки от коронавируса — перестаньте быть тупыми и мрачными антипрививочниками. Думайте о своем здоровье», — заявил Серов.

Он также отметил, что Шпаковская районная больница заполняется пациентами с COVID-19, и есть вероятность, что скоро в ней не будет хватать коек для новых заболевших.

Видео с обращением чиновник опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Однако после того, как пост стал собирать негативные отзывы, а само видео разошлось в СМИ, Серов удалил провокационное заявление. Тем не менее от своих слов он не отказался и извинений землякам не принес.

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В свою очередь пользователи Сети среди местных жителей отметили, что сам Серов регулярно публикует фото и видео с мероприятий, на которых участники, включая чиновников, не соблюдают масочный режим.

20 октября Серов выложил новое видео с призывом к вакцинации и упомянул свое предыдущее высказывание.

«Кто хоть чуть понимает русский язык, понимает, что не было никакого оскорбления никого. Это была просто-напросто просьба избавиться от мировоззрения антипрививочников», - подчеркнул глава округа.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Ставрополью постановило обеспечить проведение вакцинации от COVID-19 лицам в возрасте 60 лет и старше, сотрудникам медицинских и санаторно-курортных организаций, образования, социального обслуживания, транспорта, правоохранительных органов и сферы услуг.
Общество,Игорь Серов,Роспотребнадзор,МВД,
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