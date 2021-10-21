Когда пандемия COVID-19 в Москве пойдет на спад

До начала нерабочей недели заболеваемость COVID-19 в Москве будет расти и продолжится в начале «каникул». По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, снижение темпов распространения коронавируса в столице ожидается, по меньшей мере, через 3-4 недели, сообщает РИА Новости.

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«Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет ещё расти и потом какое-то время в начале будет», – сказал Малышев.

Как отметил эксперт, во время нерабочей недели людям стоит максимально сократить контакты с окружающими и оставаться дома.

Напомним, что уже третий день в России фиксируются антирекорды по количеству смертей от COVID-19 – за минувшие сутки скончались 1036 человек, а днем ранее – 1028. Кроме того, 21 октября обновился максимум по суточному приросту заражений – более 36 тыс. случаев.

В Москве, которая сохраняет лидерство по заболеваемости в России, также зафиксированы максимальные показатели. В столице за сутки выявили 7897 новых случаев заражения, число летальных исходов составило 77.