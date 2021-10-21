Ряд мер по борьбе с Covid-19 будет действовать в Подмосковье после 8 ноября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ, согласно которому на территории Подмосковья вводится ряд ограничений для предотвращения роста заболеваемости COVID-19. Все меры перечислены в соответствующем постановлении и будут действовать с 08.11.2021 и до улучшения эпидемиологической обстановки на территории МО.

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• Приостанавливается действие социальных транспортных карт

Жители Подмосковья в возрасте старше 60 лет и имеющие хронические заболевания временно не смогут оплачивать проезд на общественном транспорте при помощи социальной карты. Отмечается, что ограничение не будет распространяться на привитых от коронавируса или переболевших им в течение последних 6 месяцев граждан.

• Присутствие на очных мероприятиях ограничивается

На спортивные, физкультурные, досуговые, развлекательные, зрелищные, выставочные, просветительские, рекламные и прочие подобные мероприятия число очно присутствующих участников и зрителей не ограничивается, если все они имеют QR-коды.

В противном случае на мероприятиях, которые проводятся в закрытых помещениях, допускается присутствие со 100 до 50 человек одновременно, а на открытом воздухе - с 1000 до 500 человек.

• В музеи и театры можно попасть только по QR-коду

Театры и музеи могут пускать посетителей только с QR-кодами, в масках и в числе, не превышающем 70% от общей вместимости.

Отмечается, что аналогичные меры рекомендуют ввести руководителям организаций в сфере услуг.

• Новые обязательства для работодателей

Работодатели в период с 25.10.2021 до 25.02.2022 должны перевести на удаленную работу всех не вакцинированных и не переболевших ковидом сотрудников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. А также обеспечить перевод на дистанционную работу 30% работников от общего числа без учета привитых и перенесших заболевание граждан.

• Внеплановый отдых для школьников