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Выходные в Подмосковье продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

Анна Безрукова
1 час назад

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым на территории МО вводятся некоторые ограничения в целях предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Выходные в Подмосковье продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, нерабочие дни в Подмосковье будут продолжатся с 28 октября по 7 ноября.

В указанный период времени будет приостановлен доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры. Также гражданам запрещается посещать стоматологические клиники, кроме экстренных случаев.

Работа кинотеатров, концертных залов, цирков, в частности для проведения репетиций творческих коллективов, зоопарков (кроме находящихся на открытом воздухе), в соответствии с распоряжением губернатора, на территории МО в нерабочие дни запрещена.

В постановлении также говорится, что предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других видах мероприятий с системой QR-кодов уменьшается до полсотни человек.

Рестораны и кафе на территории региона в нерабочие дни будут работать только навынос.

Кроме этого, компании в период с 25 октября текущего года до 25 февраля 2022-го года обязаны перевести на удаленную работу ряд категорий населения. Речь идет обо всех работниках в возрасте старше 60 лет и гражданах, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших. Также на удаленку предписывается перевести 30% работников от общей численности без учета вакцинированных и перенесших COVID работников.

С 28 октября по 07 ноября вводятся каникулы для учащихся школ, говорится в документе.

Общество,Андрей Воробьев,
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