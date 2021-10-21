Москва продлит часть антиковидных мер после 8 ноября

В Москве с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения массовых мероприятий с более чем 500 зрителями, а также для театров и музеев. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

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Власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу предприятий, сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также работу кинотеатров.

Без ограничений продолжат работать аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости. Медицинские организации будут оказывать плановую медицинскую помощь.

При этом после завершения нерабочих дней, с 8 ноября и «до улучшения эпидемиологической ситуации», в Москве посещать мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек, в том числе спортивные, просветительские и культурные, можно будет только при условии использования QR-кодов, говорится в указе столичного градоначальника.

«Посещение театров и музеев допускается при условии соблюдения требований по использованию QR-кодов, а также при условии одновременного присутствия не более 70 процентов посетителей от общей вместимости и наличия у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)», - отмечается в документе.

Также в мэрии рекомендовали предпринимателям, оказывающим очные услуги гражданам, самостоятельно принять решение об использовании QR-кодов. При этом Департаменту торговли и услуг города Москвы поручено усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений.

В Москве за последние сутки зафиксировано 7897 случаев заболевания COVID-19 и 77 летальных исходов. По данным оперштаба на 21 октября, на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 651 пациент. Всего в России выявлено 36 339 новых случаев коронавируса. Скончались за сутки 1 036 человек.