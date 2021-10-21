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В Москве продлят ноябрьские праздники для сокращения роста заражений Covid-19

Мария Иванова
1 час назад

Власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров.

Рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку. Работа столовых на предприятиях и ресторанов в гостиницах не ограничивается при условии, что в них не могут попасть посторонние.

Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Помещения театров и музеев можно будет заполнять максимум на 30 процентов.

Без ограничений продолжат работать аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости. Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.

С 28 октября по 7 ноября в столице будет приостановлено оказание услуг в МФЦ и госучреждениях, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Электронные госуслуги по-прежнему можно будет получить в полном объеме.

В детских садах и школах на время нерабочих дней объявлены каникулы. Также не будут работать организации дополнительного образования, спортивные школы, детские кружки и секции. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, организуют работу дежурных групп в детсадах.

Всех студентов колледжей и вузов временно переведут на дистанционное обучение.

Все массовые развлекательные и спортивные мероприятия на время отменят, «за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти».

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В четверг, 4 ноября, Россия празднует День народного единства, благодаря этому дни с 4 по 7 ноября и так были праздничными выходными. Из-за коронавируса к ним добавили три нерабочих дня - с понедельника, 1 ноября, по среду, 3 ноября.

В правительстве заявили, что регионы могут продлить период нерабочих дней в случае необходимости.

Общество,Видео,Владимир Путин,Правительство Москвы,
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