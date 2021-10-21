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ПЦР-тесты предложили сделать бесплатными

Мария Иванова
32 минуты назад

Депутат Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный предложил ввести обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для людей с признаками ОРВИ, а также бесплатное ПЦР-тестирование на предприятиях и в учебных заведениях. Об этом рассказал «Коммерсант».

ПЦР-тесты предложили сделать бесплатными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свое предложение Куринный направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Под его инициативой свою подпись поставил замглавы комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Сергей Казанков.

Депутаты заявили, что без массового ПЦР-тестирования не удастся прервать цепочки распространения коронавируса. По их мнению, именно отсутствие массовых проверок стало причиной «неконтролируемого роста числа инфицированных коронавирусом».

В обращении депутатов подчеркивается, что в регионах из-за нехватки средств нет возможности тестировать всех людей с признаками ОРВИ. При этом до 50 процентов из них, по словам парламентариев, инфицированы именно COVID-19.

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«Коммерсант» рассказал, что на проблемы с доступом к ПЦР-тестам пожаловались жители Ульяновской области. По их словам, врачи не дают людям с признаками ОРВИ направления на бесплатные тесты.

«Тогда те, у кого есть деньги, идут в частную клинику, делают тест за полторы тысячи рублей и выясняют, что у них ковид, после чего снова идут к врачу в поликлинику, настаивая на лечении», - рассказала газете одна из жительниц Ульяновска.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

На совещании с Путиным Голикова назвала «абсолютно оправданным» кратное наращивание тестирования на коронавирус.

Также она заявила, что регионы РФ после нерабочих дней должны расширять практику QR-кодов, которые выдаются вакцинированным, переболевшим и людям с отрицательными ПЦР-тестами для посещения общественных мест.

Общество,Сергей Казанков,Алексей Куринный,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Госдума,
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