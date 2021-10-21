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В России обнаружили новую мутацию COVID-19

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Новый штамм коронавируса «дельта» AY.4.2 выявлен в единичных случаях в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова. По его словам, возможно широкое распространение данной разновидности вируса. В некоторых кругах геновариант называют «дельта плюс», «но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — сказал медик. Он отметил, AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта».

Инфекционист Горелов назвал долю детей среди заболевших COVID-19

Доля детей, заболевших коронавирусом, составляет порядка 10-11%. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона", - сказал он. Горелов уточнил, что в каникулы заболеваемость снижается, так как дети не посещают школу и дошкольные учреждения.

Раскрыты сроки начала экспертизы вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Регулирующий орган Европейского союза (ЕС) в области лекарственных средств (EMA) сможет провести экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V» только в 2022 году, если получит недостающие данные до конца ноября текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Собеседник агентства раскрыл сроки возможного начала экспертизы препарата и заявил, что решение невозможно принять до конца 2021 года. «Если требуемые данные будут получены к концу ноября, регулирующие органы вполне могут принять решение в I квартале 2022 года», — отметил он.

Инфекционист объяснил необходимость носить маски детям

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что дети должны носить маски в тех общественных местах, где много взрослых. Средство защиты снизит риск заразиться для ребёнка, отметил он в беседе с РИА Новости. «Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет. Почему так? Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребёнка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребёнок заражает здорового, — пояснил инфекционист. Он добавил, что у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, однако риски заразиться от ребёнка всё равно существуют.

Эксперт: заболеваемость ковидом может расти до создания коллективного иммунитета