ВОЗ завершает оценку "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что процесс предварительной оценки российской вакцины «Спутник V» входит в финальную стадию. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в твиттер-аккаунте препарата.
«ВОЗ подтвердила, что предквалификационный отбор «Спутника V» идет полным ходом и вступает в завершающую стадию», - говорится в сообщении.
В ближайшее время Россию посетит группа инспекторов ВОЗ, чтобы провести необходимые инспекции и оформить документы, добавили в РФПИ.
Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью РИА «Новости» заявила, что организация может одобрить «Спутник V» до конца текущего года.
О регистрации «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. В начале марта Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» для допуска вакцины на европейский рынок.