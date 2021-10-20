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ВОЗ завершает оценку "Спутника V"

Вероника Полынина
1 час назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что процесс предварительной оценки российской вакцины «Спутник V» входит в финальную стадию. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в твиттер-аккаунте препарата.

ВОЗ завершает оценку "Спутника V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВОЗ подтвердила, что предквалификационный отбор «Спутника V» идет полным ходом и вступает в завершающую стадию», - говорится в сообщении.

В ближайшее время Россию посетит группа инспекторов ВОЗ, чтобы провести необходимые инспекции и оформить документы, добавили в РФПИ.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью РИА «Новости» заявила, что организация может одобрить «Спутник V» до конца текущего года.

О регистрации «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. В начале марта Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» для допуска вакцины на европейский рынок.

Общество,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,РИА Новости,
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