ВОЗ завершает оценку "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что процесс предварительной оценки российской вакцины «Спутник V» входит в финальную стадию. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в твиттер-аккаунте препарата.

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«ВОЗ подтвердила, что предквалификационный отбор «Спутника V» идет полным ходом и вступает в завершающую стадию», - говорится в сообщении.

В ближайшее время Россию посетит группа инспекторов ВОЗ, чтобы провести необходимые инспекции и оформить документы, добавили в РФПИ.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью РИА «Новости» заявила, что организация может одобрить «Спутник V» до конца текущего года.