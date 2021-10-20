Россиян предостерегли от покупки мытых овощей

Врач-терапевт Светлана Марова рассказала «Пятому каналу» о том, что внешне красивые и чистые овощи и фрукты в супермаркетах могут представлять опасность для здоровья покупателей. А все из-за средств, которые некоторые производители используют при мытье и обработке продуктов.
По словам врача, на этапе очистки овощей и фруктов компании должны работать с разрешенными средствами обработки, но нередко они пренебрегают данными нормами. Плюс ко всему, часто производители экономят воду и ополаскивают продукты недостаточным ее количеством, что в итоге приводит к избыточному отложению химикатов на кожуре.
Помимо этого срок годности у мытых овощей и фруктов меньше «грязных».
«У мытых нарушается естественный барьер. А если их неправильно просушить, то на их кожуре образуется плесень и фитофтороз», — приводятся в материале слова Маровой.
Также некоторые недобросовестные производители при помощи обработки овощей и фруктов пытаются скрыть истекающий срок годности, отметила врач.
«Бывает, что заплесневелые апельсины и мандарины очищают вымачиванием в хлоргексидине. При избыточном и бесконтрольном применении обеззараживающего средства могут нарушиться естественные защитные барьеры слизистых нашего организма. В свою очередь это приведет к снижению иммунитета и возникновению аллергических реакций».
В заключение Марова подчеркнула, что при выборе овощей в магазинах покупателям стоит отдавать предпочтение грязным с оставшейся на них землей. Данный внешний вид гарантирует, что продукты не подвергались мытью и обработке ядовитыми веществами. А еще срок годности у таких продуктов будет дольше.