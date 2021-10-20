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Россиян предостерегли от покупки мытых овощей

Елена Прошина
21 минуту назад

Врач-терапевт Светлана Марова рассказала «Пятому каналу» о том, что внешне красивые и чистые овощи и фрукты в супермаркетах могут представлять опасность для здоровья покупателей. А все из-за средств, которые некоторые производители используют при мытье и обработке продуктов.

Россиян предостерегли от покупки мытых овощей
Фото: РамблерРамблер

По словам врача, на этапе очистки овощей и фруктов компании должны работать с разрешенными средствами обработки, но нередко они пренебрегают данными нормами. Плюс ко всему, часто производители экономят воду и ополаскивают продукты недостаточным ее количеством, что в итоге приводит к избыточному отложению химикатов на кожуре.

Помимо этого срок годности у мытых овощей и фруктов меньше «грязных».

«У мытых нарушается естественный барьер. А если их неправильно просушить, то на их кожуре образуется плесень и фитофтороз», — приводятся в материале слова Маровой.

Также некоторые недобросовестные производители при помощи обработки овощей и фруктов пытаются скрыть истекающий срок годности, отметила врач.

«Бывает, что заплесневелые апельсины и мандарины очищают вымачиванием в хлоргексидине. При избыточном и бесконтрольном применении обеззараживающего средства могут нарушиться естественные защитные барьеры слизистых нашего организма. В свою очередь это приведет к снижению иммунитета и возникновению аллергических реакций».

В заключение Марова подчеркнула, что при выборе овощей в магазинах покупателям стоит отдавать предпочтение грязным с оставшейся на них землей. Данный внешний вид гарантирует, что продукты не подвергались мытью и обработке ядовитыми веществами. А еще срок годности у таких продуктов будет дольше.

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