Губернатор: в Подмосковье ограничения коснутся только тех, кто не привился

«Традиционно мы будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 [лет], и ты по-прежнему игнорируешь [вакцинацию], то риск заболеть [коронавирусом] у тебя очень высокий, и мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе», — подчеркнул губернатор.