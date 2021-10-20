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В Татарстане отказались вводить нерабочие дни с 23 октября

Национальная Служба Новостей
40 минут назад

Власти Татарстана не намерены вводить в регионе выходные дни с 23 октября, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В Татарстане отказались вводить нерабочие дни с 23 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что такое решение было принято с учётом уже введённых в республике ограничений.

Отмечается, что глава Татарстана Рустам Минниханов поручил региональным властям продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации. По его словам, это напрямую влияет на принятие дальнейших решений по введению в республике нерабочих дней.

Ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

Вице-премьер, в свою очередь, назвала Татарстан в числе регионов с наиболее критической ситуации со смертностью, госпитализациями и долей тяжёлых больных COVID-19.

Общество,Татьяна Голикова,Рустам Минниханов,Владимир Путин,
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