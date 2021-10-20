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Aviasales: россияне стали чаще искать авиабилеты на фоне объявления о длинных выходных

Елена Прошина
1 час назад

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. На фоне данного заявления в Aviasales зафиксировали рост интереса на авиабилеты среди россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Россияне стали чаще искать авиабилеты на фоне объявления о длинных выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера, 19 ноября, пользователи Aviasales на 49% чаще обычного искали билеты. Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходятся на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней», — приводится в материале ответ от пресс-службы сервиса.

Чаще всего, в 67% случаев, россияне искали авиабилеты для перелета по внутренним направлениям. Лидерами поиска оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Также 10% поиска пришлось на Турцию, 2% — на Египет и Объединенные Арабские Эмираты, и по 1,5% на Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России предполагают сохранение заработной платы. При этом Владимир Путин предоставил регионам со сложной эпидемиологической ситуацией возможность введения нерабочих дней с 23 октября и их продления после 7 ноября.

Общество,Владимир Путин,
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