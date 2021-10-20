От свидетельств о рождении и браке предложили отказаться

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил с предложением отказаться от бумажных свидетельств из ЗАГСа и заменить их соответствующей записью в реестре, а выписки из него выдавать по требованию. Его слова, сказанные на совещании президента страны с правительством, приводит РИА Новости.

Чуйченко напомнил, что с этого года свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов для личного хранения и предоставления для госуслуг.

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В связи с этим он предложил прекратить обязательную выдачу бумажных свидетельств о рождении, смерти, браке, разводе и других документов, которые выдает ЗАГС. Вместо этого сведения о гражданском состоянии россиян, по предложению главы Минюста, будут записываться в реестре, а человек сможет в любой момент оперативно получить выписку из него в электронном или бумажном виде.

Выписку, по задумке, можно будет получить через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС. Чуйченко напомнил о том, что подобное применяется при регистрации прав на недвижимость. Среди причин Чуйченко указал экономию бюджетных средств.

Для реализации задумки необходимо будет внести изменения во многие законы, в том числе в Гражданский, Семейный и Налоговый кодексы РФ, добавил министр. По его словам, такая реестровая модель может заработать с 2023 года.

Минцифры и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили на портале госуслуг новый сервис, благодаря которому появилась возможность получать выписки из ЗАГСов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства РФ.

"За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС. Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других дoкументов или сделок купли-продажи, например, недвижимости", - отмечается в сообщении.

Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее - в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку - в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными.

"Как ведомство, курирующее цифровое развитие страны, считаем проект ФНС по ретроспективному переводу документов в цифровой вид передовым опытом", - заявил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Этот опыт, по его словам, в аналогичных проектах нужно взять за основу. Огуряев отметил, что возможность запроса актовых записей на портале - одним из наиболее ожидаемых пользователями сервисов. В сутки этой возможностью пользуются уже более 10 тыс. граждан, отметил он.

"Для большинства граждан это возможность зaполнить заявление на получение госуслуги без обрaщения к "бумажным" документам, - добавил он. - Для кого-то это возможность уточнить данные для своих личных целей (семейный статус для сделок купли-продажи и т. д.)".

Огуряев отметил, что вывод актовых записей на портал госуслуг стaл первым большим опытом интеграции с ФНС, обладающей передовой цифровой экспертизой. Он позволяет получать на портале госуслуг oбновления в автоматическом режиме по всем актовым записям.

Российский юрист Екатерина Бродская рассказала о рисках, которые могут появиться в связи с отменой обязательных штампов в паспорте. Ее слова приводит NEWS.ru.

Эксперт заявила, что отмена обязательных штампов в паспорте развяжет руки мошенникам. В частности, при покупке квартиры продавец может скрыть наличие законного супруга и не предоставлять его согласие на продажу недвижимости. При этом сделку купли-продажи зарегистрируют, поскольку наличие или отсутствие такого согласия не является основанием для отказа. Переход права собственности тоже будет произведен Росреестром. При этом недовольный супруг имеет право признать такую сделку недействительной. Это, в свою очередь, повлечет за собой долгие судебные разбирательства.

По словам Бродской, могут также активизироваться брачные аферисты или люди, которые хотят заключить несколько браков одновременно. Проблема в том, что в России нет единой базы ЗАГС, а потому есть вероятность, что человек, который когда-то женился в одном регионе, сможет вступить в брак в другом.

21 июля стало известно, что в России отменили обязательные штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет. В соответствующем постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что теперь их можно ставить по желанию.

Министерство юстиции России разрешило гражданам регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях. Предполагается, что нововведение вступит в силу уже в августе. Соответствующий приказ ведомства разместили на портале правовой информации.

Чтобы провести процедуру регистрации брака дома или в больнице, необходимо указать особые для этого обстоятельства еще при заполнении заявления. При этом в документе не указано, какие конкретно ситуации подразумеваются под специальными условиями. При наличии оснований для отказа сотрудник ЗАГСа обязан сообщить об этом заявителям и выдать им письменный отказ.

«Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака», — подчеркивается в приказе.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева объяснила, что пример особых обстоятельств для заключения брака на дому или в больнице указан в статье 11 Семейного кодекса.

«Это может быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», — объяснила она в интервью «Российской газете».

Депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Валерий Рашкин и политолог Глеб Павловский посчитали инициативу о введении графы «национальность» в паспортах популизмом в преддверии думских выборов. Об этом они сказали в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». Павловский в своей оценке также заметил, что подобное разделение может стать почвой для конфликтов между представителями разных народов.

Соответствующее предложение ранее выдвинул председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Об этом он сообщил радио «Говорит Москва». По словам Гильмутдинова, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

Вопрос национальной идентичности

Как отметил Рашкин, фракция КПРФ уже несколько раз вносила предложение о введении графы «национальность», однако его каждый раз отклоняла партия власти, и только теперь эта идея стала привлекательной.

«Мы дрались за эту строчку, убеждали, ссылались на соцопрос, который показывал, что почти 100 процентов граждан нерусской национальности хотели бы такую графу в свой паспорт. Того же требовало более 60 процентов русских. Мы вносили этот законопроект три или четыре раза, но его всегда отклоняла партия власти. А теперь, понимая, что эта строчка вполне привлекательна, "Единая Россия" решила вбросить популистскую идею перед выборами, чтобы хоть как-то поднять свой крайне низкий рейтинг», — считает депутат.

По словам политика, фракция предлагала два варианта нововведения: обязательной графы «национальность» и отметки по желанию. Оба предложения были отклонены. Теперь же партия большинства, по мнению Рашкина, стремится создать себе позитивный имидж, но, скорее всего, уже после выборов предложение снова будет отклонено.

«Когда президент Владимир Путин внес предложение о том, чтобы все мы звались россиянами, в нашем комитете начались бурные обсуждения, — вспомнил Рашкин. — Даже представители "Единой России" нерусской национальности выступали категорически против».

Депутат заключил, что для многих граждан России крайне важным остается вопрос национальной идентичности, тем не менее их пожелания вряд ли будут услышаны.

«Конфликт на ровном месте»

По мнению политолога Глеба Павловского, ввод графы «национальность» может стать катализатором для конфликтов между людьми разной этнической принадлежности.

«В этой строчке нет большого смысла, поскольку речь идет об идентичности, которая в современном мире бывает очень разной, и не всегда она этническая. Чаще всего не этническая. Поэтому фиксировать какую-то идентичность значит провоцировать человека. Это порождение конфликта на ровном месте, поскольку, ссылаясь на эту фиксацию, многие начнут чего-то ждать или требовать, например, большей власти в ущерб другому. Это довольно нелепо и опасно», — заключил Павловский.