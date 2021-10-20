Россиян предупредили о «погодном калейдоскопе»

Специалисты центра погоды «Фобос» предупредили жителей европейской части России о «погодном калейдоскопе» в ближайшие дни.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как передает РИА «Новости», погодные условия в ближайшие несколько дней будут постоянно меняться. Установившиеся накануне почти ноябрьские холода сохранятся и в среду, на узкой полосе от Мурманской области до Черноземья, включая столичный регион, выпадет снег.

«Так что все, кто накануне не заметили снег в Москве, теперь точно заметят», - отметили в «Фобосе».

Вместе со снегом в Москву придет сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Шторм ожидается также в Санкт-Петербурге. Там порывы достигнут 17 метров в секунду, а температура воздуха вырастет до 10 градусов.

В четверг шторм охватит почти всю европейскую территорию России и в особенности ее центральную часть. Синоптики обещают, что воздух в зоне распространения атлантического вихря будет очень теплым, что принесет потепление в центральных областях до 10 градусов, а в южных – до 20.

Перепады погоды будут сопровождаться перепадами атмосферного давления. По мере потепления оно станет резко падать.

В Москве в четверг и пятницу ожидается до 13 градусов тепла, в субботу температура вернется к климатической норме в 5-7 градусов.