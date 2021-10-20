В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+15° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 84.32
Войти в почту

В еще одном российском регионе введут QR-коды

Lenta.ru
25 минут назад

В Тюменской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения театров, кино, концертов, цирка и стадионов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

В еще одном российском регионе введут QR-коды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В постановлении отмечается, что на эти объекты граждан также будут допускать с медицинским документом, подтверждающим наличие вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев. Попасть в кинотеатры и на стадионы можно будет и тем, кто переболел коронавирусом в течение полугода.

Согласно постановлению, в Тюменской области до 31 декабря 2021 года включительно приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. В некоторых регионах необходимо предусмотреть нерабочие дни с 23 октября, отметила вице-премьер. Голикова также предложила ввести допуск на некоторые объекты только при предъявлении QR-кода о подтверждении вакцинации.

Общество,Татьяна Голикова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители