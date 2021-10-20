В еще одном российском регионе введут QR-коды

В Тюменской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения театров, кино, концертов, цирка и стадионов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В постановлении отмечается, что на эти объекты граждан также будут допускать с медицинским документом, подтверждающим наличие вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев. Попасть в кинотеатры и на стадионы можно будет и тем, кто переболел коронавирусом в течение полугода.

Согласно постановлению, в Тюменской области до 31 декабря 2021 года включительно приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти.