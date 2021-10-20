Отопительный сезон начался на территории всей России

"На данный момент отопительный сезон начался на территории всей страны. Есть ряд муниципальных образований Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, где сохраняется достаточно теплый погодный режим, и здесь пока идут процедуры завершения подготовки к отопительному сезону", - сказал министр.