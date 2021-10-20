Президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России и подчеркнул, что темпы вакцинации в стране остаются невысокими.

Об этом он заявил на совещании с правительством, трансляцию опубликовало РИА Новости.

Так президент прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. Накануне она предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

«Смотрю по своим, близким людям, друзьям. Странные эти разговоры», - отметил Путин.

Он рассказал, что спрашивал своих близких и однокурсников, почему они не прививаются, и они не смогли объяснить свою позицию.

«[Говорят:] "Ну, не знаю, подожду пока". Странно, люди с хорошим образованием,с научными степенями. Я не понимаю, что происходит. У нас надежная, безопасная вакцина», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что у россиян только два варианта пройти через этот период - переболеть или вакцинироваться.

«Лучше вакцинироваться», - заключил он.

На прошлой неделе в России несколько раз обновлялся антирекорд по числу новых случаев COVID-19, прирост заболевших превышал 34 тысячи человек в сутки. 20 октября власти отчитались о самой высокой суточной смертности от коронавируса — 1028 человек.