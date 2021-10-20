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Голикова предложила отправить невакцинированных на самоизоляцию

Алиса Селезнёва
1 час назад

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова посоветовала регионам вынести решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы настоятельно рекомендуем российским регионам как можно быстрее принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой находиться дома на самоизоляции и выходить на улицу исключительно при крайней необходимости. Это вызвано тем, что эти категории граждан - наиболее находящиеся под риском не только заражения, но я тяжелого фатального исхода заболевания, в особенности, если они не привиты", - подчеркнула Голикова.

Ранее сообщалось, что москвичи, которые находятся на домашнем режиме, могут выйти в находящиеся недалеко от дома магазины или аптеки. Об этом рассказали в оперативном штабе.

Также ранее стало известно, что «домашний режим» из-за широкого распространения коронавируса коснется в российской столице примерно 2,5 млн жителей. Он затронет около 1,9 млн пожилых граждан и 0,6 млн горожан с хроническими заболеваниями. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме этого, она добавила, что в случае необходимости пенсионеры смогут оставить заявку оператору горячей линии, и им окажет поддержку социальный работник.

Общество,Видео,Анастасия Ракова,Татьяна Голикова,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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