Голикова предложила отправить невакцинированных на самоизоляцию

"Мы настоятельно рекомендуем российским регионам как можно быстрее принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой находиться дома на самоизоляции и выходить на улицу исключительно при крайней необходимости. Это вызвано тем, что эти категории граждан - наиболее находящиеся под риском не только заражения, но я тяжелого фатального исхода заболевания, в особенности, если они не привиты", - подчеркнула Голикова.