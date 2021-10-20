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Голикова назвала регионы с критической ситуацией по коронавирусу

Национальная Служба Новостейиещё 3
19 минут назад

Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализациями и долей тяжёлых больных COVID-19, находящихся на искусственной вентиляции лёгких отмечается в 17 субъектах федерации. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова доложила на совещании у президента РФ Владимир Путина по ситуации с коронавирусом.

Голикова перечислила регионы с критической ситуацией по коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В списке наиболее проблемных она назвала: Курскую область, республику Коми, Оренбургскую область, Татарстан, Воронежскую, Новгородскую, Волгоградскую, Самарскую, Саратовскую, Челябинскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Кировскую, Амурскую области, а также республики Северная Осетия – Алания и Мрдовия.

Кроме того, по словам Голиковой, ситуация достаточно серьёзная в Ивановской, Смоленской, Магаданской областях, на Сахалине, в Карачаево-Черкессии и Бурятии. Вице-премьер особо подчеркнула, что тяжёлое течение заболевания и смертность отмечаются среди невакцинированных пациентов. В особой зоне риска находятся граждане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.

Общество,Татьяна Голикова,
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