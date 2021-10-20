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«Лучше, чем было»: телеведущий Первого канала раскрыл подробности болезни

News.ru
33 минуты назад

Известный журналист, ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев, госпитализированный из-за коронавируса, рассказал, что ему стало лучше. В разговоре с NEWS.ru он поделился, что проходит все необходимые процедуры.

Ведущий Первого канала раскрыл подробности болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущий уточнил, что к нему начало возвращаться обоняние. По его словам, он не вакцинировался. На вопрос о том, собирается ли он сделать прививку в дальнейшем, Бабаев сказал, что всё «по рекомендации врачей».

Все положенные процедуры прохожу, капельницы, забор крови, анализы. Всё, что полагается. Состояние лучше, чем было, — сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что Бабаев заболел коронавирусом, его состояние оценивается как среднетяжёлое. Звезде поставили диагноз «пневмония», которая обычно сопровождает заболевание COVID-19.

Несколько дней назад 45-летний телеведущий заметил первые симптомы — одышку, кашель и повышенную температуру. Врачи диагностировали пневмонию в стадии КТ2 — поражение лёгких около 25–50%.

Также у него были признаки цитокинового шторма (воспалительная реакция иммунитета организма на вирус). Состояние телеведущего медики на тот момент оценивали как среднетяжёлое.

Общество,Сергей Бабаев,
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