Ведущий Первого канала раскрыл подробности болезни

Известный журналист, ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев, госпитализированный из-за коронавируса, рассказал, что ему стало лучше. В разговоре с NEWS.ru он поделился, что проходит все необходимые процедуры.

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Телеведущий уточнил, что к нему начало возвращаться обоняние. По его словам, он не вакцинировался. На вопрос о том, собирается ли он сделать прививку в дальнейшем, Бабаев сказал, что всё «по рекомендации врачей».

Все положенные процедуры прохожу, капельницы, забор крови, анализы. Всё, что полагается. Состояние лучше, чем было, — сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что Бабаев заболел коронавирусом, его состояние оценивается как среднетяжёлое. Звезде поставили диагноз «пневмония», которая обычно сопровождает заболевание COVID-19.

Несколько дней назад 45-летний телеведущий заметил первые симптомы — одышку, кашель и повышенную температуру. Врачи диагностировали пневмонию в стадии КТ2 — поражение лёгких около 25–50%.