20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: как сделать жизнь россиян безопаснее

Разумный подход к повышению штрафов за правонарушения и их своевременной фиксации поможет повысить эффективность работы правоохранительных органов и сделать жизнь россиян безопаснее, считает общественник Дмитрий Давыдов.

В проекте «20 идей по развитию России» Давыдов предлагает ряд нововведений, которые, по его мнению, увеличат поступления в бюджет, улучшат безопасность общественного порядка и усовершенствуют работу правоохранительных органов.

Давыдов отмечает, что размеры административных штрафов в Кодексе об административных правонарушениях (КОАП) и Уголовном Кодексе РФ (УК РФ) выражены в рублях. Из-за инфляции и девальвации с каждым годом поступления в казну все больше обесцениваются. Общественник приводит пример Казахстана, где для административных штрафов используется «месячный расчетный показатель» (МРП) - условная единица, которая ежегодно корректируется с учетом макроэкономических показателей.

В среднем, указывает Давыдов, штрафы в России меньше штрафов в Казахстане в 7-11 раз. К примеру, превышение скорости в РФ на 20-40 км/ч наказывается штрафом в 500 рублей, тогда как в Казахстане – 15 МРП или 6 360 рублей. Он предлагает заменить штрафы в рублях на штрафы, выраженные в «расчетных показателях», и значительно увеличить их.

«В Москве и Санкт-Петербурге штрафы предлагаем сделать в 1,5 раза больше, чем в Казахстане, а в других регионах РФ оставить по аналогии с Казахстаном», - говорит общественник.

Давыдов также поддерживает идею о вводе штрафов за превышение скорости от 10 до 20 км/ч. Он отмечает, что в Казахстане за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 4 500 рублей. В России же водители могут безнаказанно превышать скорость движения на 19 км/ч, то есть вместо предусмотренных в городе 60 км/ч двигаться со скоростью 79 км/ч.

По мнению автора «20 идей», введение «расчетных показателей» и новых штрафных мер позволит существенно уменьшить количество ДТП на дорогах, улучшить культуру вождения и уменьшить пробки на дорогах.

При этом он подчеркивает, что увеличение размеров штрафов не вызовет социальное недовольство, поскольку граждане всегда могут сделать выбор в пользу соблюдения законов.

Дмитрий Давыдов также предлагает внести несколько изменений в работу правоохранителей, в частности, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) и сотрудников Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Министерства внутренних дел РФ (ГУОООП).

Общественник считает, что сотрудники этих ведомств должны заступать на службу только при наличии встроенных в автомобиль и работающих в автоматическом режиме устройств, ведущих видео- и аудиозапись снаружи и внутри автомобиля, а также видеокамер на каждом сотруднике, работающих в режиме «онлайн». По его мнению, состав экипажа должен состоять не менее чем из двух человек и постоянно меняться, чтобы не возникало устоявшихся пар и сводилась к минимуму возможность коррупции.

Давыдов считает необходимым повысить зарплаты сотрудникам ГИБДД и ГУОООП и премировать их за перевыполнение плана по выдаче штрафов. Таким образом, отмечает общественник, правоохранители будут дорожить своей работой, а уровень их профессионализма вырастет.

Автор «20 идей» также предлагает увеличить число камер видеонаблюдения до максимума, чтобы они полностью покрывали пространство дорожного движения и перемещения людей, не оставляя «слепых зон». Давыдов предлагает привлечь к установлению камер юрлиц и индивидуальных предпринимателей и выплачивать им в качестве вознаграждения 20-35% от размера взысканных штрафов по дорожным правонарушениям. При этом на каждую камеру, фиксирующую дорожное движение, юрлицо или ИП должны установить две камеры для записи общественного порядка на тротуарах и две камеры во дворах жилых домов и зданий.

По мнению автора инициативы, увеличение числа камер поможет повысить раскрываемость преступлений, уменьшить количество правонарушений в области дорожного движения, улучшить общественный порядок и снизить уровень преступности, повысить инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, бизнес по видеофиксации создаст новые рабочие места и позволит дополнительно пополнить бюджет.

Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.