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Онищенко назвал опасности длинных выходных

Анна Безрукова
1 час назад

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «Лента.ру» предупредил о рисках ухудшения эпидемситуации на длинных выходных. При этом он назвал хорошую погоду в этот период в России фактором, способным вызвать рост количества зараженных и грозящим ухудшить ситуацию по COVID-19 в стране.

Онищенко назвал опасности длинных выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уже отмечал — дай Бог, чтобы погода была холодной. Потому что тогда это нас, возможно, дома удержит. А если этого не случится и погода будет хорошей, то заболеваемость вырастет», — отметил он.

По словам Онищенко, ситуация будет зависеть и от самих людей, которые должны соблюдать режим разобщения и пройти вакцинацию.

«И если мы будем даже ходить в гости, но при этом будем носить маски, что вряд ли произойдет, то тогда ничего не будет», — полагает он.

Также бывший санитарный врач страны отметил, что никакие меры сами по себе не способны решить проблему и следует рассматривать ее в комплексе. Положительный результат от введения выходных появится, если граждане будут находиться дома или на даче в кругу семьи, подытожил Онищенко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, при этом в ряде регионов — с 23 октября. Ее поддержал глава российского правительства Михаил Мишустин.

С соответствующим предложением Голикова намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Также ранее руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что принятые на текущей неделе и в конце предыдущей в ряде регионов страны меры по борьбе с распространением коронавируса привели к замедлению темпов прироста заболеваемости, при этом требуется принятие новых.

Общество,Михаил Мурашко,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Геннадий Онищенко,Владимир Путин,Минздрав РФ,Правительство РФ,Lenta.ru,
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