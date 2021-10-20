Онищенко назвал опасности длинных выходных

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «Лента.ру» предупредил о рисках ухудшения эпидемситуации на длинных выходных. При этом он назвал хорошую погоду в этот период в России фактором, способным вызвать рост количества зараженных и грозящим ухудшить ситуацию по COVID-19 в стране.

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«Я уже отмечал — дай Бог, чтобы погода была холодной. Потому что тогда это нас, возможно, дома удержит. А если этого не случится и погода будет хорошей, то заболеваемость вырастет», — отметил он.

По словам Онищенко, ситуация будет зависеть и от самих людей, которые должны соблюдать режим разобщения и пройти вакцинацию.

«И если мы будем даже ходить в гости, но при этом будем носить маски, что вряд ли произойдет, то тогда ничего не будет», — полагает он.

Также бывший санитарный врач страны отметил, что никакие меры сами по себе не способны решить проблему и следует рассматривать ее в комплексе. Положительный результат от введения выходных появится, если граждане будут находиться дома или на даче в кругу семьи, подытожил Онищенко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, при этом в ряде регионов — с 23 октября. Ее поддержал глава российского правительства Михаил Мишустин.

С соответствующим предложением Голикова намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину.