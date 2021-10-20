Как получить медотвод от вакцинации

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, кто может получить постоянный медотвод от вакцины против коронавируса. По его словам, это люди, которые переносили анафилактический шок, коллаптоидное состояние, отек Квинке и другие тяжелые аллергические реакции после предыдущих прививок, сообщает URA.RU.
«Во всех инструкциях к вакцинам, во всех, если говорить про вакцинологию, как таковую, оснований для постоянного медицинского отвода немного, но они есть. Первое — это анафилактический шок на предыдущие вакцинации этой же или другой вакциной. Второе — это коллаптоидные реакции, то есть падение в обморок при проведении вакцинации. Отек Квинке на введение вакцины. Ну, и доказанные аллергические реакции на компоненты вакцин», — пояснил Болибок.
В то же время, врач подчеркнул, что существующие российские препараты созданы из гипоаллергенных компонентов.
«Если говорить про отечественные вакцины против COVID, то та композиция, из которой сделаны сам активный компонент вакцины плюс растворитель, настолько гипоаллергенна, что я даже не слышал ни от кого, что вообще возникал анафилактический шок на введение ковидных вакцин. Ни разу не было описания, даже хотя бы как клинического случая», — отметил иммунолог.
В свою очередь врач-инфекционист Илья Акинфиев уточнил, что для получения медицинского отвода необходимо обратиться к участковому терапевту.
«Если заболевание, которое соответствует методическим рекомендациям по вакцинации против коронавирусной инфекции, входит в графу противопоказаний либо „вакцинация с осторожностью“, то врач-терапевт спокойно выдает медотвод, и в этом никаких проблем нет», — заявил Акинфиев.