Как получить медотвод от вакцинации

«Во всех инструкциях к вакцинам, во всех, если говорить про вакцинологию, как таковую, оснований для постоянного медицинского отвода немного, но они есть. Первое — это анафилактический шок на предыдущие вакцинации этой же или другой вакциной. Второе — это коллаптоидные реакции, то есть падение в обморок при проведении вакцинации. Отек Квинке на введение вакцины. Ну, и доказанные аллергические реакции на компоненты вакцин», — пояснил Болибок.