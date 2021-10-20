В Москве заметили «Скорую человеческую помощь»

Автомобиль с надписью «скорая человеческая помощь» обнаружили в Москве. Снимком машины поделились в Facebook-группе «Митино».
Автор поста заявил, что увидел припаркованный микроавтобус рядом с торговым центром «Ладья».
«Теперь и такое есть», — удивился один из подписчиков группы.
Многих комментаторов заинтриговала неизвестная служба.
«Там наливают? В этом вагончике?», «Человеческая — это как? А раньше была какая?» — задались вопросами подписчики.
Кто-то предположил, что автомобиль мог остаться со съемок цикла документальных фильмов о спасателях с аналогичным названием.
Один из пользователей решил найти в интернете сайт, ссылка на который указана на самом автомобиле, и отметил, что «это похоже на секту».
Ранее в жилом квартале Москвы нашли поле с заброшенными раритетными автомобилями. Его обнаружили авторы Youtube-канала «ПриветТачка». По словам блогеров, на огромной территории в районе Люблино стоят порядка двухсот машин различных эпох и стран производства.
Видеоролик с редкими автомобилями набрал более 56 тыс. просмотров за два дня. Подписчики выразили благодарность создателям видео и подчеркнули, что с удовольствием прокатились бы на одной из представленных машин. Они также отметили, что раритетные автомобили стоило бы восстановить.