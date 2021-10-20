Москвичам на карантине разрешили выходить в магазин

Москвичи, которые находятся на домашнем режиме, могут выйти в расположенный недалеко от дома магазин или аптеку. Об этом рассказали в оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что домашний режим из-за распространения коронавирусной инфекции затронет в российской столице около 2,5 миллионов жителей. Он коснется около 1,9 млн пожилых людей и примерно 0,6 млн горожан с хроническими заболеваниями. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Также она добавила, что при необходимости пенсионеры смогут оставить заявку оператору горячей линии, и им предоставит помощь социальный работник.
Вследствие обострившейся эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса власти приняли решение, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля будущего года жители Москвы в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь придерживаться самоизоляции. От этого режима освобождаются только перенесшие коронавирусную инфекцию в течение последних шести месяцев, или прошедшие вакцинацию.
По данным на сегодня, 20 октября в Москве с начала пандемии зафиксирован 1 737 784 случая заражения COVID-19. Это составляет 0,72% от общего числа зараженных. За этот период в российской столице от последствий коронавируса погибли уже 30 381 человек, показатель летальности по городу равен 1.75%. Полностью вылечились от вируса 1 544 301 человек, восстановление составляет 88.87%.