Оперштаб разъяснил, как новые меры против COVID-19 помогут защитить самые уязвимые категории жителей

Новые антикоронавирусные меры, введенные властями Москвы, призваны прежде всего защитить людей старшего поколения, так как доля пенсионеров среди умерших от COVID-19 составляет 86%. Об этом заявила в интервью ТАСС заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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Сегодня в России был зарегистрирован новый антирекорд по числу смертей среди больных с коронавирусом – за сутки скончались 1028 человек. В Москве за последние 24 часа умерли 76 человек с COVID-19. Также за сутки в России лабораторно подтверждено 34 073 случая заражения коронавирусом. Лидерство по приросту зараженных удерживает Москва (+5847).

По словам Анастасии Раковов, «среди умерших от ковида доля пенсионеров очень высока (86%)».

«При этом с вакцинацией ситуация обратная — из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%. А из всех пенсионеров Москвы вакцинирована только треть», - пояснила она.

Заммэра Москвы также отметила, что в первую очередь новые ограничения, введенные властями для предотвращения распространения коронавируса, направлены на защиту уязвимых категорий населения.

«Во-первых, москвичи старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями должны находиться дома с 25 октября до 25 февраля. Во-вторых, с понедельника столичным работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. В их число должны войти все работники старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями», - пояснила она.