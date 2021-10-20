В Москве нарушителей масочного режима будут вычислять по камерам

Власти Москвы потребовали подключить камеры в торговых центрах к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать нарушителей масочного режима. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Коммерсант».

По данным источника издания, торговым центрам в Москве для усиления контроля соблюдения масочного режима, поступило указание до 20 октября интегрировать камеры видеонаблюдения с единым центром хранения данных мэрии.

«Всего в Москве 600 торговых центров, из них половина не подключила камеры к ЕЦХД. Но сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», - уточнил президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров.

При этом он отметил, что мэрия сможет приостанавливать работу ТЦ, которые пропускают внутрь людей без масок.

В свою очередь гендиректор IVA Cognitive Алексей Цесарский обратил внимание на то, что доступ к камерам в ТЦ даст мэрии возможность выявлять москвичей, которые не надевают маски.

Однако для того, чтобы можно было выписывать штрафы в автоматическом режиме, необходимо обеспечить качественное изображение с камеры, а также очень хорошую базу изображений. Релевантной же базы лиц всех жителей города, пока нет, пояснили эксперты.