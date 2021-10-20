В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.17
Войти в почту

В Москве нарушителей масочного режима будут вычислять по камерам

Алиса Селезнёва
1 час назад

Власти Москвы потребовали подключить камеры в торговых центрах к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать нарушителей масочного режима. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Коммерсант».

По данным источника издания, торговым центрам в Москве для усиления контроля соблюдения масочного режима, поступило указание до 20 октября интегрировать камеры видеонаблюдения с единым центром хранения данных мэрии.

«Всего в Москве 600 торговых центров, из них половина не подключила камеры к ЕЦХД. Но сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», - уточнил президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров.

При этом он отметил, что мэрия сможет приостанавливать работу ТЦ, которые пропускают внутрь людей без масок.

В Москве вводятся защитные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

В свою очередь гендиректор IVA Cognitive Алексей Цесарский обратил внимание на то, что доступ к камерам в ТЦ даст мэрии возможность выявлять москвичей, которые не надевают маски.

Однако для того, чтобы можно было выписывать штрафы в автоматическом режиме, необходимо обеспечить качественное изображение с камеры, а также очень хорошую базу изображений. Релевантной же базы лиц всех жителей города, пока нет, пояснили эксперты.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом в общественном транспорте Москвы увеличили количество контролеров, наблюдающих за соблюдением масочного режима, а также усилили проверки в вагонах метро. При этом сегодня в России был обновлен антирекорд по смертности от коронавируса – за сутки скончались 1 028 человек.

Общество,Видео,Булат Шакиров,Правительство Москвы,
53
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители