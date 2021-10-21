В России выявили 36 339 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 36 339 новых случаев коронавируса. При этом в 3 230 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Всего в России зарегистрировано 8 131 164 случая (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,19%, Камчатском крае – 0,2%, Магаданской и Сахалинской областях – 0,21%.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 036 смертей, за весь период пандемии умерло 227 389 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 25 895 человек, за все время – 7 091 607.Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики. Об этом ранее заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.