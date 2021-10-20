В Минздраве опровергли связь между гипертонией и смертностью от COVID

Между гипертонией и смертностью от коронавирусной инфекции связи не было выявлено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов . В начале пандемии предполагалось, что гипертония повышает риск летального исхода при COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что гипертонией страдают около 40% населения России. Самым главным мифом об этом заболевании является то, что его якобы можно вылечить. Он отметил, что ошибочным является утверждение о необходимости время от времени менять лекарства от гипертонии во избежание привыкания. Врач пояснил, что если назначенная схема лечения эффективна, следует её придерживаться. Принимать лекарства необходимо регулярно, а не только в случаях, когда давление повышено.