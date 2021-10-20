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В Минздраве опровергли связь между гипертонией и смертностью от COVID-19

News.ru
23 минуты назад

Между гипертонией и смертностью от коронавирусной инфекции связи не было выявлено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. В начале пандемии предполагалось, что гипертония повышает риск летального исхода при COVID-19.

В Минздраве опровергли связь между гипертонией и смертностью от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках большого метаанализа связи между гипертонией и смертностью от COVID-19 не было обнаружено, — сказал Бойцов.

По его словам, первоначальные данные показывали, что наличие гипертонии примерно в 2,5 раза повышают риск тяжёлого течения заболевания, госпитализации и смертности больных с COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что гипертонией страдают около 40% населения России. Самым главным мифом об этом заболевании является то, что его якобы можно вылечить. Он отметил, что ошибочным является утверждение о необходимости время от времени менять лекарства от гипертонии во избежание привыкания. Врач пояснил, что если назначенная схема лечения эффективна, следует её придерживаться. Принимать лекарства необходимо регулярно, а не только в случаях, когда давление повышено.

Общество,Сергей Бойцов,Александр Мясников,Минздрав РФ,
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