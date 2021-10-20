Пока вы спали: способные уничтожить Москву бомбы и провал ОБСЕ

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НАТО начало учения по ядерному сдерживанию

Североатлантический альянс на фоне ухудшения отношений с Россией проводит учения Steadfast Noon 2021, целью которых названо обеспечение «безопасности, надежности и эффективности средств ядерного сдерживания», пишет «Независимая газета».

Несмотря на то, что учения в НАТО называют рутинными, на них самолеты 14 стран-членов альянса отработают сценарий ядерной войны с применением американских ядерных бомб типа B61. При этом одна такая бомба способна уничтожить Минск, Санкт-Петербург и большую часть Москвы.

Лукашевич: арест наблюдателя от ЛНР подорвал престиж ОБСЕ

Пленение ВСУ наблюдателя от Луганской народной республики Андрея Косяка и недостаточная реакция на это специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) привели к протестам в Донецке и подрыву престижа организации. Об этом «Известиям» заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

При этом в СММ ОБС заявили, что продолжают свою работу по патрулированию и не собираются покидать Донбасс, несмотря на блокировку протестующими офиса миссии в Донецке.

Названа цена «зеленого» энергоперехода России

Переход к «зеленой энергетике» обойдется России в 90 трлн рублей, которые планируется брать не из бюджета, а у крупных корпораций. Об этом, по данным газеты «Известия», заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

В свою очередь эксперты, опрошенные изданием, отметили, что энергопереход будет стоить России не только значительных сумм, но и перестройки всей системы топливно-энергетического комплекса, в частности, переводе электростанций с угля и мазута на газ и водород.

Россия недосчиталась тысяч пенсионеров на фоне пандемии

Глава ПФР Андрей Кигим на пленарном заседании Госдумы 19 октября заявил, что «на сегодняшний день на 700 тыс. уменьшилось количество новых пенсионеров», при этом он не смог уточнить, связано ли это с пандемией. Об этом сообщает «Независимая газета».

По данным Счетной палаты, по состоянию на начало 2021 года в стране насчитывалось почти на 621 тыс. получателей страховых пенсий меньше, чем было на начало 2020-го. А численность именно пенсионеров по старости сократилась примерно на 600 тыс. человек. Эксперты отмечают, что влияние фактора пандемии на сокращение числа пенсионеров существенно меньше, чем изменение возраста выхода на пенсию.

Консульство Белоруссии закрылось в Нью-Йорке

Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке закрылось в соответствии с постановлением Совета министров республики на день раньше запланированного. Об этом сообщает ТАСС.