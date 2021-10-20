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Ковид добрался до детей

Анна Безрукова
34 минуты назад

Новая волна коронавируса в России ударила по детям. Теперь они тоже попадают в реанимационные отделения больниц, а власти организуют в педиатрических больницах ковидарии., сообщает РИА Новости.

Ковид добрался до детей
Фото: ТАССТАСС

В России кратно увеличилось количество детей, заражающихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашк. Он также добавил, что примерна половина случаев протекает с «выраженными клиническими симптомами».

После заражения маленькие пациенты иногда попадают в реанимации и умирают. Болезнь переносят 13% школьников в стране, часть из них — в тяжелой форме. В ряде случаев инфекция приводит к летальному исходу.

Также из-за вспышки COVID-19 выросла нагрузка на детские больницы. Так, еще в начале октября детьми были заняты все 200 коек, развернутых в Пензе под ковидных пациентов, в Удмуртии из-за высокого уровня заболеваемости среди несовершеннолетних был открыт отдельный ковидарий, в Санкт-Петербурге впервые была зафиксирована очередь из «скорых» в детскую больницу, а в коронавирусных госпиталях Оренбурга 10% пациентов оказались младше 18 лет.

Врач описал типичного пациента ковидария

Похожая ситуация складывается не только в РФ. Например, в Украинской академии педиатрических специальностей рассказали, что свыше чем половине поступающих детей необходима кислородная поддержка, и «такого не случалось ни на одной из прошлых волн».

Отмечается, что текущая волна — наиболее тяжелая для России за весь период пандемии. В стране постоянно сообщается о новых антирекордах по заболеваемости и смертности, при этом полной вакцинации подверглись немногим более 30% жителей страны.

Общество,РИА Новости,
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