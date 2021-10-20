В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.35
Войти в почту

Врач описал типичного пациента ковидария

Елена Прошина
57 минут назад

Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик описал типичного пациента, которого госпитализируют с коронавирусом. По словам специалиста, несмотря на то, что большинству заболевших более 50 лет, число молодых пациентов в новую волну заметно выросло. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Врач описал типичного пациента ковидария
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Купрейчика, типичный пациент ковидного госпиталя - это, как правило, человек старше 50 лет, не вакцинированный и не переболевший ковидом ранее, у которого есть минимум одно хроническое заболевание — в большинстве случаев это ожирение, диабет и гипертония.

Однако медик утверждает, что молодых пациентов сейчас стало значительно больше, чем во время уханьского штамма, хотя летальные исходы для них все еще редкость. Василий Купрейчик находит этому три объяснения: во-первых, молодой организм крепче, во-вторых, у молодежи реже встречаются тяжелые хронические заболевания, в-третьих, их состоянию способствует современная мода на здоровый образ жизни.

«Молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30–40 лет назад», - отметил врач.

Он также отметил, что не считает нынешнюю ситуацию с ростом заболеваемости катастрофической.

«В моем личном представлении катастрофа - это полный паралич системы здравоохранения, тела на улице, забитые крематории и кладбища. У меня не складывается впечатления, что мы где-то на этом уровне проблемы», - подчеркнул доктор.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители