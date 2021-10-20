Врач описал типичного пациента ковидария

Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик описал типичного пациента, которого госпитализируют с коронавирусом. По словам специалиста, несмотря на то, что большинству заболевших более 50 лет, число молодых пациентов в новую волну заметно выросло. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По словам Купрейчика, типичный пациент ковидного госпиталя - это, как правило, человек старше 50 лет, не вакцинированный и не переболевший ковидом ранее, у которого есть минимум одно хроническое заболевание — в большинстве случаев это ожирение, диабет и гипертония.

Однако медик утверждает, что молодых пациентов сейчас стало значительно больше, чем во время уханьского штамма, хотя летальные исходы для них все еще редкость. Василий Купрейчик находит этому три объяснения: во-первых, молодой организм крепче, во-вторых, у молодежи реже встречаются тяжелые хронические заболевания, в-третьих, их состоянию способствует современная мода на здоровый образ жизни.

«Молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30–40 лет назад», - отметил врач.

Он также отметил, что не считает нынешнюю ситуацию с ростом заболеваемости катастрофической.