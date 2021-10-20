Жюри ежегодного Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, погибшего в Донбассе в 2014 году, назвало имена победителей. В соревновании участвовали начинающие фотографы из разных стран — создатели конкурса говорят, что хотят поддержать их и открыть миру их имена. Другая задача — привлечь внимание к тому, какой должна быть современная фотожурналистика.
В 2021 году на конкурс прислали более 4 500 работ. Жюри выделило снимки участников из России, Китая, Германии, Великобритании, Греции, Индонезии, Мексики, Канады и других стран. Их работы были посвящены последствиям пандемии, вооруженным конфликтам и человеческим отношениям. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись герои снимков, многие из них продолжают любить и улыбаться вопреки невзгодам.