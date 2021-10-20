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«Место силы» /// Второе место среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Фотограф Артем Оноприенко из Казахстана в 2020 году отправился в экспедицию на озеро Байкал — одно из самых красивых и загадочных мест на планете. Об этом озере ходят легенды и предания, многие из них связаны с так называемыми местами силы, где собирались шаманы, чтобы поклоняться языческим богам, и приносили жертвоприношения.