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Протесты, страх и любовь вопреки всему

Lenta.ru
24 минуты назад

Жюри ежегодного Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, погибшего в Донбассе в 2014 году, назвало имена победителей. В соревновании участвовали начинающие фотографы из разных стран — создатели конкурса говорят, что хотят поддержать их и открыть миру их имена. Другая задача — привлечь внимание к тому, какой должна быть современная фотожурналистика.

«Человеческая цена COVID-19» /// Первое место среди одиночных фотографий в номинации «Главные новости». Фотографию пациента, умершего от COVID-19 в индонезийской больнице, сделал репортер Джошуа Ируанди (Joshua Irwandi) в конце 2020 года, когда ситуация с коронавирусом в Индонезии обострилась.
1/11 «Человеческая цена COVID-19» /// Первое место среди одиночных фотографий в номинации «Главные новости». Фотографию пациента, умершего от COVID-19 в индонезийской больнице, сделал репортер Джошуа Ируанди (Joshua Irwandi) в конце 2020 года, когда ситуация с коронавирусом в Индонезии обострилась.
Фото: Joshua Irwandi
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«Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19» /// Гран-при среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Главный приз в номинации «Моя планета» получила работа фотографа Шебнем Кошкун (Sebnem Coskun) из Турции. На снимке Кошкун под названием «Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19» дайвер собирает отходы, попавшие в воду.
2/11 «Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19» /// Гран-при среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Главный приз в номинации «Моя планета» получила работа фотографа Шебнем Кошкун (Sebnem Coskun) из Турции. На снимке Кошкун под названием «Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19» дайвер собирает отходы, попавшие в воду.
Фото: Sebnem Coskun
«М+T» /// Гран-при среди фотографических серий в номинации «Портрет. Герой нашего времени». Серия фотографий петербурженки Марии Гельман посвящена истории любви пожилой пары с синдромом Дауна. Миня и Татьяна живут в социальной деревне «Светлана» для людей с различными физическими и ментальными особенностями развития.
3/11 «М+T» /// Гран-при среди фотографических серий в номинации «Портрет. Герой нашего времени». Серия фотографий петербурженки Марии Гельман посвящена истории любви пожилой пары с синдромом Дауна. Миня и Татьяна живут в социальной деревне «Светлана» для людей с различными физическими и ментальными особенностями развития.
Фото: Mary Gelman
«Нашествие саранчи на востоке Африки» /// Первое место среди фотографических серий в номинации «Моя планета». Фотокорреспондент Луис Тато (Luis Tato) из Испании был удостоен первого места в номинации «Моя планета» за серию снимков нашествия пустынной саранчи на востоке Африки. Территории континента превратились в кормовые угодья для насекомых, из-за чего местные жители оказались на грани разорения и потери урожая.
4/11 «Нашествие саранчи на востоке Африки» /// Первое место среди фотографических серий в номинации «Моя планета». Фотокорреспондент Луис Тато (Luis Tato) из Испании был удостоен первого места в номинации «Моя планета» за серию снимков нашествия пустынной саранчи на востоке Африки. Территории континента превратились в кормовые угодья для насекомых, из-за чего местные жители оказались на грани разорения и потери урожая.
Фото: Luis Tato
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«Пора купаться» /// Третье место среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Абдул Момин (Abdul Momin) из Бангладеш отказался от работы в офисе и стал снимать жизнь окружающих его людей. Благодаря профессии фотографа он имеет возможность делиться своим взглядом на мир.
5/11 «Пора купаться» /// Третье место среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Абдул Момин (Abdul Momin) из Бангладеш отказался от работы в офисе и стал снимать жизнь окружающих его людей. Благодаря профессии фотографа он имеет возможность делиться своим взглядом на мир.
Фото: Abdul Momin
«Счастливый фермер» /// Особая отметка жюри среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Еще один фотограф из Бангладеш Рафид Ясар (Rafid Yasar) запечатлел фермера, который радуется хорошему урожаю. Этот снимок стал первым в его серии «Зимние солдаты», посвященной людям, которые занимаются сельским хозяйством. Кадр получил особую отметку жюри в номинации «Моя планета».
6/11 «Счастливый фермер» /// Особая отметка жюри среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Еще один фотограф из Бангладеш Рафид Ясар (Rafid Yasar) запечатлел фермера, который радуется хорошему урожаю. Этот снимок стал первым в его серии «Зимние солдаты», посвященной людям, которые занимаются сельским хозяйством. Кадр получил особую отметку жюри в номинации «Моя планета».
Фото: Rafid Yasar
«Потеря контроля над Мексикой» /// Третье место среди фотографических серий в номинации «Главные новости». Вооруженный конфликт между наркокартелями, правительственными войсками и полицией в Мексике не утихает с 2006 года. За все время жертвами нарковойны стали десятки тысяч человек.
7/11 «Потеря контроля над Мексикой» /// Третье место среди фотографических серий в номинации «Главные новости». Вооруженный конфликт между наркокартелями, правительственными войсками и полицией в Мексике не утихает с 2006 года. За все время жертвами нарковойны стали десятки тысяч человек.
Фото: Luis Antonio Rojas
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«Место силы» /// Второе место среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Фотограф Артем Оноприенко из Казахстана в 2020 году отправился в экспедицию на озеро Байкал — одно из самых красивых и загадочных мест на планете. Об этом озере ходят легенды и предания, многие из них связаны с так называемыми местами силы, где собирались шаманы, чтобы поклоняться языческим богам, и приносили жертвоприношения.
8/11 «Место силы» /// Второе место среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Фотограф Артем Оноприенко из Казахстана в 2020 году отправился в экспедицию на озеро Байкал — одно из самых красивых и загадочных мест на планете. Об этом озере ходят легенды и предания, многие из них связаны с так называемыми местами силы, где собирались шаманы, чтобы поклоняться языческим богам, и приносили жертвоприношения.
Фото: Artyom Onopriyenko
«Феникс» /// Второе место среди фотографических серий в номинации «Портрет. Герой нашего времени». Героями черно-белой серии «Феникс» российского фотографа Павла Волкова стали Алексей и Виктория. В детстве они сильно обгорели при пожаре, а затем пережили большое количество операций и длительный процесс социализации.
9/11 «Феникс» /// Второе место среди фотографических серий в номинации «Портрет. Герой нашего времени». Героями черно-белой серии «Феникс» российского фотографа Павла Волкова стали Алексей и Виктория. В детстве они сильно обгорели при пожаре, а затем пережили большое количество операций и длительный процесс социализации.
Фото: Pavel Volkov
«На лыжах в весну» /// Первое место среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Автор работы «На лыжах в весну» — корреспондент китайского агентства «Синьхуа» Чан Сюй (Chang Xu). В объективе фотографа — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из разных стран мира.
10/11 «На лыжах в весну» /// Первое место среди одиночных фотографий в номинации «Моя планета». Автор работы «На лыжах в весну» — корреспондент китайского агентства «Синьхуа» Чан Сюй (Chang Xu). В объективе фотографа — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из разных стран мира.
Фото: Chang XU
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«Кашмир: спорное наследие» /// Первое место среди фотографических серий в номинации «Портрет. Герой нашего времени». Индийский фотограф Шарафат Али (Sharafat Ali) снял черно-белый репортаж, посвященный повседневной жизни в Кашмире — спорной области, одна часть которой находится под контролем Пакистана, а другая подчинена Индии.
11/11 «Кашмир: спорное наследие» /// Первое место среди фотографических серий в номинации «Портрет. Герой нашего времени». Индийский фотограф Шарафат Али (Sharafat Ali) снял черно-белый репортаж, посвященный повседневной жизни в Кашмире — спорной области, одна часть которой находится под контролем Пакистана, а другая подчинена Индии.
Фото: Sharafat Ali

В 2021 году на конкурс прислали более 4 500 работ. Жюри выделило снимки участников из России, Китая, Германии, Великобритании, Греции, Индонезии, Мексики, Канады и других стран. Их работы были посвящены последствиям пандемии, вооруженным конфликтам и человеческим отношениям. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись герои снимков, многие из них продолжают любить и улыбаться вопреки невзгодам.

Общество,Фото,Андрей Стенин,
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