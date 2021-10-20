Умер композитор Владимир Михайлов

Народный артист России Владимир Михайлов умер в Москве, сообщили ТАСС в медицинских службах.
"В возрасте 79 лет в своей квартире на Каретном Ряду скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов", - сказал собеседник агентства.
Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Владимир Михайлов был главным дирижером цирка на Цветном бульваре, цирка на проспекте Вернадского. Он написал музыку к нескольким фильмам и цирковым спектаклям.